Михаил Дегтярев создаст Народный совет для общения с жителями края
«Во всех населенных пунктах края, в которых успел побывать, я встретил много активных и талантливых людей. Они готовы работать в Народном совете. Много желающих и из других городов и поселков. Мы приглашаем присоединиться всех неравнодушных жителей края», — заявил Михаил Дегтярев. Его слова приводятся на официальном сайте правительства региона.
На встрече с врио губернатора Хабаровского края присутствовали политологи, журналисты, адвокаты, преподаватели ведущих вузов региона, социологи. Они согласились с Дегтяревым, что Народный совет может стать хорошим инструментом для общения с жителями. Но только при условии, что он не будет формализованным. Также Михаил Дегтярев пообещал, что встречи руководства Хабаровская края с учеными и другими представителями экспертного сообщества региона будут регулярными. Он поручил создать для общения с ними специальный чат в Вотсап.
Ранее Михаил Дегтярев отверг информацию о том, что он собирается разрешить хабаровским чиновникам пользоваться бизнес-классом за счет бюджета.