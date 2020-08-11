Михаил Дегтярев решил бороться с черствостью чиновников и приостановил приватизацию
Мною приостановлена приватизация. Под шумок некоторые товарищи хотели приватизировать краевое имущество и в этом году, и в следующем. Пока не разберусь, никакой приватизации народного добра не будетМихаил Дегтярев
Также Дегтярев сообщил, что подписал постановление о дополнительных выплатах медикам и социальным работникам, которые борются с коронавирусом. Еще одной новостью стало сообщение об открытии торговых центров в Хабаровском крае с соблюдением всех мер безопасности.
Михаил Дегтярев отметил, что в ближайшие дни обсудит на совещании застройки социальных объектов, которые не сдаются долгое время, а также браконьерство в крае и ситуацию с здравоохранением. По словам Дегтярева, многие жители не могут записаться к узким специалистам.
Ранее стало известно, Михаил Дегтярев создаст Народный совет, чтобы обсуждать накопившиеся проблемы в крае с жителями.