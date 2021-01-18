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    18 января 2021, 09:59

    Михаил Дегтярев ответил на обвинения украинцев в финансировании терроризма

    Полина Петрова

    Правоохранительные органы Украины возбудили в отношении врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева уголовное дело. Политика подозревают в финансировании терроризма. Он заявил, что не считает эту ситуацию проблемной, пишет «ФедералПресс».
    Михаил Дегтярев ответил на обвинения украинцев в финансировании терроризма

    Накануне глава региона заявил, что в 2014 году был одним из организаторов гуманитарных поставок в Луганскую и Донецкую области. В настоящий момент их часть является неподконтрольной украинским властям территорией. Дегтярев подчеркнул, что новая власть Украины, по всей видимости, ведет антироссийскую политику. Он назвал обвинения постыдными.

    Во вторник, 19 января, в Киеве состоится суд по этому делу. Российский политик отметил, что не собирается обращать на процесс свое внимание. Вместо этого у него в планах праздновать Крещение Господне. Врио губернатора уточнил, что его не пугает возможное закрытие для него доступа в ряд стран.

    «Я не считаю это проблемой. У меня нет счетов и бизнеса за рубежом, так что отобрать у меня ничего нельзя. Что касается зарубежных поездок… Есть еще столько мест в России, которые мне хочется посмотреть», — заметил Дегтярев.

    Он заключил, что обойдется без путешествий за границу.