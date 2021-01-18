Михаил Дегтярев ответил на обвинения украинцев в финансировании терроризма

Накануне глава региона заявил, что в 2014 году был одним из организаторов гуманитарных поставок в Луганскую и Донецкую области. В настоящий момент их часть является неподконтрольной украинским властям территорией. Дегтярев подчеркнул, что новая власть Украины, по всей видимости, ведет антироссийскую политику. Он назвал обвинения постыдными.

Во вторник, 19 января, в Киеве состоится суд по этому делу. Российский политик отметил, что не собирается обращать на процесс свое внимание. Вместо этого у него в планах праздновать Крещение Господне. Врио губернатора уточнил, что его не пугает возможное закрытие для него доступа в ряд стран.

«Я не считаю это проблемой. У меня нет счетов и бизнеса за рубежом, так что отобрать у меня ничего нельзя. Что касается зарубежных поездок… Есть еще столько мест в России, которые мне хочется посмотреть», — заметил Дегтярев.

Он заключил, что обойдется без путешествий за границу.