Михаил Бабич назначен первым замминистра экономического развития

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов сообщил, что на должность первого заместителя министра экономического развития России был назначен Михаил Бабич.

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Об этом он сообщило РИА «Новости».

«Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития», — сказал Осипов.

Его кандидатуру представил на эту должность глава министерства Максим Орешкин. Как сообщил ТАСС, он отметил, что назначенный на должность замминистра в середине июня текущего года Бабич «проявил себя с самой лучшей стороны».

Как уточнил «Интерфакс», после назначения Бабича одним из замов, Орешкин сообщил, что усилил ведомство «тяжелой артиллерией».

Родившийся в мае 1969 года Бабич окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, Московский институт экономики, менеджмента и права, Государственную академию управления и Военную академию Генерального штаба. После службы в армии, руководил ЗАО «Корпорация «Антей», а позже стал первым зампредом правительств Московской и Ивановской областей, возглавлял правительство Чечни.

Затем Бабич исполнял обязанности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, и был послом России в Белоруссии.