Михаил Бабич назначен первым замминистра экономического развития
Песков рассказал о задачах бывшего посла Бабича на посту замглавы МЭРПодробнее
Об этом он сообщило РИА «Новости».
«Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития», — сказал Осипов.
Его кандидатуру представил на эту должность глава министерства Максим Орешкин. Как сообщил ТАСС, он отметил, что назначенный на должность замминистра в середине июня текущего года Бабич «проявил себя с самой лучшей стороны».
Как уточнил «Интерфакс», после назначения Бабича одним из замов, Орешкин сообщил, что усилил ведомство «тяжелой артиллерией».
Родившийся в мае 1969 года Бабич окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, Московский институт экономики, менеджмента и права, Государственную академию управления и Военную академию Генерального штаба. После службы в армии, руководил ЗАО «Корпорация «Антей», а позже стал первым зампредом правительств Московской и Ивановской областей, возглавлял правительство Чечни.
Затем Бабич исполнял обязанности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, и был послом России в Белоруссии.