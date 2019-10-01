  • Михаил Бабич назначен первым замминистра экономического развития

    01 октября 2019, 01:39

    Анастасия Кукова

    Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов сообщил, что на должность первого заместителя министра экономического развития России был назначен Михаил Бабич.
    Михаил Бабич назначен первым замминистра экономического развития

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    Об этом он сообщило РИА «Новости».

    «Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития», — сказал Осипов.

    Его кандидатуру представил на эту должность глава министерства Максим Орешкин. Как сообщил ТАСС, он отметил, что назначенный на должность замминистра в середине июня текущего года Бабич «проявил себя с самой лучшей стороны».

    Как уточнил «Интерфакс», после назначения Бабича одним из замов, Орешкин сообщил, что усилил ведомство «тяжелой артиллерией».

    Родившийся в мае 1969 года Бабич окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, Московский институт экономики, менеджмента и права, Государственную академию управления и Военную академию Генерального штаба. После службы в армии, руководил ЗАО «Корпорация «Антей», а позже стал первым зампредом правительств Московской и Ивановской областей, возглавлял правительство Чечни.

    Затем Бабич исполнял обязанности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, и был послом России в Белоруссии.