Президент России Владимир Путин заявил, что власти не видят миграционных потоков в ЕС через Россию. Он подчеркнул, что надеется, так будет и в будущем. Об этом российский лидер заявил во время встречи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Теперь что касается миграционных потоков. Ну, Слава Богу, через Россию миграционных потоков в направлении Европы мы не видим. И, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это будет происходить и дальше», — сказал президент.

Путин признал, что проблемная ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии есть. При этом он подчеркнул, что ее нельзя политизировать. По словам президента, власти республики делают в связи с этим кризисом все, что от них зависит.

Президент отметил, что на белорусско-польской границе погибли много беженцев. Он призвал главу Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обратить внимание на поведение Польши на границе с Белоруссией. Путин заявил, что они добавляют гербициды в воду, которой поливают мигрантов.