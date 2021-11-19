Мигрантов с 29 декабря обяжут предъявлять справку об отсутствии ВИЧ-инфекции

В МВД подготовили проект приказа, который распространится на мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней. Их обяжут с 29 декабря этого года предоставлять в органы внутренних дел справку об отсутствии ВИЧ-инфекции.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на законопроект, справку приезжие должны будут подавать в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее оформленных разрешительных документов. Справки несовершеннолетних должны оформлять их родители или опекуны.

МВД будет принимать документы в бумажном и электронном виде с цифровой подписью. Составленный на иностранном языке документ следует перевести на русский язык и его должен заверить нотариус.

После этого мигрант получит справку о получении документа или электронное сообщение. Данные поступят в информационную систему МВД в течение трех рабочих дней.

В Следкоме РФ началась работа над законодательными предложениями по геномной регистрации мигрантов. Решение было принято на фоне увеличения числа преступлений, совершенных приезжими.