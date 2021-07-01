Мигрантов обязали проходить биометрическую идентификацию в России

Мигранты, которые прибывают в Россию в безвизовом режиме на длительный срок, должны будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосмотр. Закон подписал президент Владимир Путин.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Ранее некоторые иностранцы могли долгое время находиться в России и не проходить при этом дактилоскопическую регистрацию и медосмотр. Большинство из них — приезжие из стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По состоянию на 1 марта прошлого года в России находились порядка 2,5 миллиона таких мигрантов.

Теперь у иностранцев, которые приехали в Россию в рамках безвизового режима и находятся в стране более 90 дней суммарно в течение календарного года, будут снимать отпечатки пальцев, фотографировать, проводить биометрическую идентификацию, а также медицинское освидетельствование.

Трудовые мигранты должны будут пройти эти процедуры в течение 30 дней с даты въезда в Россию. Такие же процедуры ждут иностранцев при получении разрешения на работу или оформлении патента. В рамках медосвидетельствования мигранты должны будут подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции, опасных для окружающих инфекционных заболеваний и наркозависимости.

Если мигранты будут уклоняться от выполнения требований, срок их пребывания в России сократят. При этом пребывание в стране выявленных наркоманов или ВИЧ-положительных могут посчитать нежелательным.

Иностранцы, которые прибудут в Россию на срок более 90 дней, но без цели устроиться на работу, «подлежат «обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда». Они получат специальный документ, который подтвердит прохождение процедур.