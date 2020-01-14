СМИ: плановые проверки мигрантов могут отменить

Будущей осенью в парламент может быть внесен закон, освобождающий работодателей мигрантов от плановых проверок. В правительстве считают, что новая норма будет способствовать экономическому росту и оградит бизнесменов от излишнего контроля.

Как сообщила газета «Известия», инициативу по-разному оценили в Госдуме и объединения предпринимателей.

Поправки, упрощающие трудоустройство гастарбайтеров, будут представлены уже в июне текущего год. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности кабмина на 2020 год.

В «Деловой России» приветствовали готовящееся послабление при проверках бизнеса. В организации подчеркнули, что проверки зачастую оборачиваются потерей и времени, и денег.

Глава «Опоры России» Александр Калинин заявил изданию, что рабочая сила нужна уже сейчас, тем более, что в ближайшее десятилетие численность трудоспособного населения может сократиться.

«Естественно, бизнес пытается заполнить эти места за счет мигрантов. Но сегодня для их трудоустройства в РФ есть серьезные сложности. Чтобы получить документы на рабочую визу, они должны сдать экзамены по русскому языку и на знание Конституции», — заявил глава «Опоры». По его мнению, плановыми они быть не должны.

Представители «Справедливой России» и КПРФ в Госдуме к инициативе правительство отнеслись отрицательно несмотря на то, что в либерализации миграционного законодательства заинтересован бизнес и диаспоры.

«Но это плохо — к нам приезжает все больше неквалифицированных кадров, а в стране нарушается религиозный баланс. Все-таки нужно думать не только о бизнесе, но и об интересах страны в целом», — заявил первый зампред фракции Михаил Емельянов.

Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев предположил, что новая норма ослабит контроль над мигрантами, и это скажется на росте преступности. К тому же коренные жители страны будут лишаться рабочих мест.