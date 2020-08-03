Мигрантам станет сложнее получить работу в России

Эксперты рассматривают возможность усложнения получения права на работу в России гражданами других государств. В частности, изучается опыт арабских стран, где наниматель несет полную ответственность за действия работающего иностранца. С таким заявлением выступил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что в последнее время в ряде регионов России наблюдаются случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранцев, которые приехали на заработки. Медведев отметил, что прежде всего речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Амурской областях. Он призвал руководителей регионов принять дополнительные меры.

По его словам, сейчас эксперты изучают вопрос о том, как решить эту проблему. В частности, предлагается возложить ответственность за поведение иностранцев на работодателя, который их нанял. Так делают в арабских странах. Кроме того, планируется усложнить порядок предоставления мигрантам права на работу.

«Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», — привел слова Медведева ТАСС.

Заместитель руководителя Совета безопасности напомнил, что почти половина мигрантов, которые не смогли покинуть Россию из-за закрытия границ, остались без работы. Такие данные он привел со ссылкой на опрос РАНХиГС.

«Это, безусловно, может способствовать росту криминала в целом», — отметил Дмитрий Медведев.

Он отметил, что сложившаяся в миграционной сфере ситуация выходит на новый уровень, о чем ему постоянно сообщают граждане. Кроме того, во многих регионах России не хватает мест в местах временного содержания для иностранцев-нарушителей. Все это создает трудности для предстоящей депортации.

Ранее руководство МВД по итогам встречи с представителями национальных диаспор заявило, что остающиеся в России иностранцы должны соблюдать законы страны и не устраивать беспорядки. В противном случае им грозит депортация с последующим запретом на въезд, а также уголовная ответственность.