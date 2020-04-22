Мигрантам до 15 июня разрешили работать в Москве без патента

Столичный главк МВД сообщил, что с 15 марта по 15 июня иностранные граждане смогут работать в Москве без оформления патента на трудовую деятельность. Ежемесячная оплата за ранее выданные разрешения временно отменяется.

В опубликованном на сайте ведомства объявлении сказано, что работодатели могут нанимать работников без патента при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных сотрудников. Обязательным условием также названо соблюдение санитарно-эпидемиологических мер и установленных властями ограничений.

Решение было принято во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о правовом регулировании положения иностранных граждан в связи с пандемией коронавируса.

«Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешение на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов», — сказано в заявлении МВД.

В Ленинградской области в нелегальном хостеле для мигрантов из 472 проживавших были заражены коронавирусной инфекцией 123 иностранных гражданина.