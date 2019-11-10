МИД займется «визовой войной» США против России после случая со «Спартаком»

«США развязали настоящую визовую войну против россиян. Визы — еще одно нелегальное оружие борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции», — заметили дипломаты. Слова представителей российского дипломатического ведомства привело издание «Подъем».

Поводом для негодования послужила история с московским футбольным клубом «Спартак». Россияне были приглашены в США, чтобы принять участие в зимнем футбольном турнире Florida Cup. Билеты на игры уже в продаже, на сайте чемпионата официально объявлено, что на поле в рамках игр выйдут россияне, но внезапно планы пришлось перекраивать.

«Спартак» откажется от игр в США из-за виз Подробнее

Американские чиновники так и не выдали российским футболистам визы. «Посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», — заявил владелец московского «Спартака» Леонид Федун.

Ранее планировалось, что «Спартак» в рамках американского турнира 15 января 2020 года сыграет с «Коринтиансом». На 19 января была запланирована встреча с «Палмейрасом». Обе игры оказались сорваны. В МИД России полагают, что в ситуации присутствует момент нечестной спортивной конкуренции.