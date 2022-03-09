МИД заявил о сокращении использования доллара в России на фоне санкций

Россия на фоне усиления санкций приняла решение сократить использование доллара во внешних расчетах и валютных резервах. Страна переключится на незападные рынки капитала. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА «Новости».

По его словам, российская экономика постоянно находится в условиях повышенных санкционных рисков. Он подчеркнул, что внешнеэкономические связи страны и внутренний рынок потихоньку адаптируются под меняющиеся обстоятельства. Необходимый запас прочности для трансформации существующей модели экономического развития и изменения финансовой политики у РФ есть.

Представитель МИД перечислил ключевые решения России в этой связи.

«Сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах, смещение внимания на альтернативные западным рынки капитала, обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации», — сказал Биричевский.

Также речь идет об увеличении доли взаимных платежей в национальных валютах, а также установлении прямых межбанковских корреспондентских отношений с ключевыми торговыми партнерами.