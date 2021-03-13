МИД заявил о «грязной кампании» против вакцины «Спутник V»

Западным компаниям нечего противопоставить российским вакцинам против коронавируса, поэтому в «бессильной злобе» они позволяют себе критические заявления. У этих стран уже были провалы в борьбе с инфекцией.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все, что они говорят, заявляют и делают — от бессильной злобы. Все, о чем говорят наши западные партнеры, непосредственным образом связано с <…> дискуссией [о вакцинации в России], <…> крыть нечем, нечем отвечать», — сказала она.

Провалы в борьбе с коронавирусом Захарова связала с политизированностью и интригами, которые выстраиваются вокруг вакцинации. Она подчеркнула, что этих «цивилизованных» странах министров отправляют в отставку, а главам правительства угрожают — только за то, «что они посмели поставить вопрос» о возможности закупить российскую вакцину.

По ее словам, угрозы сыпятся даже на глав государств, которым грозят импичментом за такие высказывания. Захарова подчеркнула, что странам навязывается идеология разрушительного характера.

Накануне высокопоставленные источники в Кремле сообщили о информационной атаке на российскую вакцину «Спутник V», которую готовят США и их союзники. Речь пойдет про «инсценировку массовой гибели людей якобы в результате использования препарата».