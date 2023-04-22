22 апреля 2023, 03:50
МИД заявил о готовности России разместить ракеты на западной границе
Посол МИД Машков: России необходимо наращивать ракетный потенциал в ответ на вызовы НАТО
НАТО вынуждает Россию пересмотреть свои международные обязательства, а также разместить ракеты на западных границах. Такое заявление в журнале «Международная жизнь» сделал посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.
«Очевидна потребность в наращивании Россией тактического ракетного потенциала, дальнейшем повышении эффективности его применения и заблаговременном накапливании запасов ракетных вооружений», — написал он.
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Машков подчеркнул, что сейчас крайне актуален вопрос защиты западных границ России, особенно это касается Калининградской области. Однако не стоит забывать и про восточные рубежи, так как обеспечивать безопасность страны нужно не только в рамках происходящего на Украине, отметил дипломат.
Ранее МИД РФ заявил, что страны Запада выдают себя, открыто рассуждая о грядущем контрнаступлении Украины. В заявлении министерства говорится, что это подтверждает непосредственную вовлеченность Европы и США в конфликт, напомнили «Известия».
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