МИД заявил, что Столтенберг пытается сформировать из России образ врага | 360°

Власть 01 ноября 2022, 07:24 МИД заявил, что Столтенберг пытается сформировать из России образ врага Представитель МИД Корчунов: генсек НАТО Столтенберг делает из России врага РИА "Новости"

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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг своими словами о роли России в Арктике хочет создать из России образ врага. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в комментарии РИА «Новости».

«С озабоченностью воспринимаем эти заявления. Мы видим, что генеральный секретарь пытается обосновать концептуально те решения, которые были приняты на последнем саммите стран НАТО, сознательное формирование образа противника в лице РФ», — сказал он.

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Дипломат напомнил, что РФ по количеству военных баз в Арктике значительно уступает странам-членам НАТО. Кроме того, российская сторона воздерживается от совместных учений с другими государствами в данном регионе.

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По его словам, все это увеличивает риски появления конфликтных ситуаций, непреднамеренных инцидентов. Он подчеркнул, что все это не может не вызывать у России озабоченности.