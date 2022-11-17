Власть 17 ноября 2022, 14:54 МИД заявил, что Россия учитывает вовлеченность США в конфликт на Украине Зампред МИД Рябков заявил, что Россия учитывает вовлеченность США в ситуацию на Украине Unsplash

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Россия в своем военном планировании учитывает все большую вовлеченность Соединненных Штатов в конфликт на Украине. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

«Мы в своем подходе, в том числе, военном планировании, исходим из этой новой роли США [в конфликте на Украине]», — сказал он.

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Рябков предостерег США от превращения в сторону конфликта на Украине. По его словам, полный разрыв дипломатических отношений между Россией и США не исключен. Дипломат добавил, что российское дипведомство не знает сроков утверждения нового посла Штатов в Москве. При этом он отметил, что РФ и США не испытывают недостатка в коммуникациях в данный момент.

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Также зампред МИД РФ заявил, что предварительные условия киевского режима для начала переговоров неприемлемы, позиция России о защите территориальной целостности остается незыблема. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести публичные переговоры с Россией. Также он настаивает на восстановлении территориальной целостности его страны, наказании преступников, выплаты репараций.