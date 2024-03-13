Власть 13 марта 2024, 20:44 МИД высказался о возможной причастности Финляндии к атакам БПЛА Захарова: у МИД нет данных о причастности Финляндии и Эстонии к атакам БПЛА РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский МИД не располагает информацией о причастности Финляндии и Эстонии к атакам беспилотников по объектам на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

«Я их не отрицаю, но у меня таких данных на данный момент нет», — заявила дипломат.

Реклама

В последние дни Вооруженные силы Украины атакуют территорию России рекордным количеством дронов. За ночь и утро 13 марта силы противовоздушной обороны уничтожили более 60 вражеских дронов над шести регионами России. Один из БПЛА сбили в Киришском районе Ленинградской области на подлете к заводу «Кинеф». В результате происшествия никто не пострадал. Ответственность за атаки взяла на себя Служба безопасности Украины.