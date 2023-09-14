Власть 14 сентября 2023, 10:30 МИД вручил представителю Молдавии ноту протеста из-за высылки главы «Sputnik Молдова» МИД выразил протест дипломату Гончеренко после высылки из Молдавии Денисова РИА «Новости»

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Временный поверенный в делах Республики Молдова в России Серджиу Гончеренко получил в МИД России ноту протеста из-за необоснованного решения властей его страны выслать главу информагентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Гончеренко вызвали в МИД РФ 13 сентября.

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«Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании», — сообщили в министерстве.

МИД потребовал от молдавских властей перестать преследовать русскоязычные медиаресурсы по политическим мотивам, а также соблюдать международные обязательства в области свободы слова, средств массовой информации и обеспечения прав журналистов.

Ведомство подчеркнуло, что российская сторона не оставит без ответа недружественный шаг руководства Молдавии. Ранее стало известно, что Денисова выслали из этой страны. Причиной стало якобы то, что он угрожает национальной безопасности республики.