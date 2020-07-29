МИД вернул без рассмотрения ноту Киева из-за парада в честь Дня ВМФ

В МИД оставили без рассмотрения ноту от Киева из-за парада ВМФ. Ведомство уточнило, что Россия, как суверенное государство, имеет право проводить любые празднования или мероприятия без согласования с иностранными соседями.

«Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами», — рассказали агентству РИА Новости в министерстве.

Кроме этого, в МИД коллегам из Киева посоветовали смириться с мыслью, что Крым и Севастополь часть России.

Накануне Украина выразила свое недовольство в отношении проведенного парада в Крыму. Власти страны считают празднование на полуострове «очередным нарушением российской стороной норм международного права, а также законодательства Украины».

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица подготовил генеральному секретарю организации письмо с жалобой на проведение морского парада в Крыму. Празднование в Севастополе прошло в последнее воскресенье июля в День Военно-морского флота.