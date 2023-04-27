Власть 27 апреля 2023, 13:03 МИД упрекнул Швецию в антироссийском курсе из-за высылки дипломатов Представитель МИД Захарова: высылка дипломатов подтверждает антироссийский курс Швеции Фото: пресс-служба МИД России

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Российская сторона рассматривает решение шведских властей о высылке дипломатов частью усиливающегося антироссийского курса. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пообещала, что Россия не оставит такой шаг Швеции без ответа, написал ТАСС.

«Мы рассматриваем решение властей Швеции (о высылке российских дипломатов — прим. ред.) как часть усиливающегося конфронтационного курса этой страны на российском направлении. Конечно, такие действия, как вы знаете, не останутся без ответа», — сказала дипломат на брифинге.

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Захарова отметила, что враждебные действия проходят «на фоне развязанной шведскими СМИ» информационно-политической и пропагандистской кампании, которая характерна для Запада.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил в интервью телеканалу SVT, что страна вышлет пять российских диппредставителей. Билльстрем сказал, что деятельность россиян оказалась несовместима с дипломатическим статусом.