МИД уличил западные власти в попытке дискредитации гарантий безопасности

Информационная атака в отношении России нацелена на дискредитацию требований РФ по гарантиям безопасности и оправдания геополитических целей. Основную массу материалов публикует пресса. Официальные лица иностранных государств стараются не давать никаких оценок, чем только подтверждают причастность к фейковым новостям.

МИД РФ в своем Telegram-канале привел примеры публикаций большой дезинформационной кампании западных СМИ, раскручивающих тезисы о грядущем вторжении России на Украину.

Источник фото: Telegram-канал МИД РФ

«Отдельного упоминания заслуживает позиция официальных лиц западных стран в условиях массированной дезинформационной кампании против России. Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым, по сути, подтверждая свою причастность к „фейкам“ и вбросам», — отметили в ведомстве.

Недостоверные публикации в пресс-службе министерства назвали доказательством того, что целью скоординированной информационной атаки является «подрыв и дискредитация справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности».

Кроме того, Запад пытается оправдать свои геополитические устремления и военное освоение территории Украины.

Ранее американское агентство Bloomberg на своем сайте опубликовало новость о якобы военном вторжении России на Украину, но потом удалило материал и признало ошибку. Агентство также отметило, что руководство занято установлением причин ошибочной публикации.