Власть 25 января 2023, 10:39 МИД уличил США в ведении «гибридной войны» против РФ МИД России отказался от обсуждения «красных линий» из-за позиции США РИА «Новости»

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МИД РФ отказался рассуждать о «красных линиях» из-за позиции США. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщили представители российского дипведомства.

«США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение», — заявили они.

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По их словам, на подобную реальность уже нельзя закрывать глаза.

Также представители российского МИД обвинили правительство Соединенных Штатов в ведении так называемой «гибридной войны» против РФ. Они напомнили, что недавно об этом подробно рассказал глава ведомства Сергей Лавров.

Таким образом представители МИД России прокомментировали слова первого заместителя постоянного представителя при ООН Дмитрия Полянского. Он заявлял, что Запад еще не пересек все ныне существующие красные линии. По его словам, нетронутыми остались самые серьезные грани допустимого.