МИД уличил Латвию в русофобии за призывы прекратить выдачу виз россиянам

В МИД РФ отреагировали на предложение Латвии прекратить выдачу виз россиянам. Позицию прибалтийской страны внешнеполитическое ведомство России назвало очередным проявлением русофобии.

«Рассматриваем заявление сейма Латвии о „признании“ Российской Федерации „государством — спонсором терроризма“ с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала „камертоном“ латвийской внешней политики», — заявили в пресс-службе МИД.

В министерстве подчеркнули, что позиция высшего законодательного органа власти Латвии грубо противоречит действующему международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированного Уставом ООН.

«Столь наглое и самоуверенное выделение неугодных стран в некую особую категорию лежит в русле давно проводимого коллективным Западом курса на замену универсальных норм и принципов международного права», — заметили в ведомстве, добавив, что Латвии в этой ситуации отвели роль пешки в руках «заокеанских хозяев».

Заявление, обратили внимание в МИД РФ, принял парламент страны, чьи власти открыто прославляют нацизм, потворствуют его пособникам и поощряют отправку своих граждан в качестве наемников на Украину.

Обвинения со стороны Латвии в министерстве назвали безосновательными, призвали прекратить провокации и сфокусироваться прежде всего на интересах собственной страны и ее жителей.