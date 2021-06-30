МИД Украины ответил на слова Путина о единстве наших народов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не согласен с высказыванием президента России Владимира Путина о том, что украинцы и русские — единый народ. Он подчеркнул, что это два совершенно разных народа, которые могли бы жить в духе добрососедства, если бы не действия РФ.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter.

«Украинцы и русские — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию», — отметил он.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин объяснил, почему Украина не попала в список недружественных стран. Он отметил, что не считает украинцев недружественным народом, и относится к ним и к россиянам, как к одному народу. При этом Путин подчеркнул, что сегодняшнее руководство Украины явно настроено к России недружественно.

Отношения России и Украины ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после государственного переворота в феврале 2014 года. С тех пор власти Украины не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В начале 2015 года Верховная рада назвала РФ «страной-агрессором».

Москва отрицает все обвинения Киева. Кремль не раз заявлял, что не участвует в конфликте на Украине и заинтересован в том, чтобы Киев смог преодолеть политический и экономический кризис.