Власть 10 августа 2023, 09:56 МИД указал на заинтересованность США в создании хаба Microsoft в Казахстане Замглавы МИД Галузин: хаб компании Microsoft в Казахстане делают в интересах спецслужб США Pixabay

Читать 360tv в

Создание мультирегионального хаба американской корпорации Microsoft в Казахстане выгодно США. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.

«У нас нет сомнений, что инициатива создания межрегионального хаба с проекцией на государства постсоветского пространства реализуется прежде всего в интересах Вашингтона», — сказал Галузин.

Реклама

По его мнению, цель Соединенных Штатов — подсадить эти страны на IT-индустрию, которая «напичкана „закладками“», упрощающими для американских спецслужб их разведдеятельность.

Также Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину с начала российской спецоперации. Компания, по его словам, запятнала свою репутацию антироссийской риторикой. Корпорация предпринимает действия, которые вредят России. В частности, она замешана в кибератаках против критической инфраструктуры РФ.