МИД Турции сообщил о переговорах Лаврова и Чавушоглу

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлет Чавушоглу провели телефонные переговоры. Они были посвящены ситуации на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства.

«Сегодня, 27 марта, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались текущие события на Украине», — говорится в сообщении МИД Турции.

Подробности беседы не приводятся.

Ранее советник Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын выразил уверенность, что Турции и другим странам важно сохранять диалог с Россией в интересах урегулирования украинского кризиса.

Также стало известно, что новый очный тур российско-украинских переговоров состоится в Стамбуле. Как сообщили в канцелярии президента Турции, об этом договорились глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин.

По словам руководителя российской делегации на переговорах Владимира Мединского, встреча в очном формате пройдет 29–30 марта.