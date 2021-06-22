МИД сообщил о работе по выполнению договоренностей Путина и Байдена

После встречи президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена —ведется активная работа по реализации достигнутых ими договоренностей. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» отметила, что посол РФ в США Анатолий Антонов уже находится в Вашингтоне и приступил к выполнению свою обязанностей.

«Центр вообще ни на один день не оставлял эту работу. И все, что было обозначено президентом в качестве задач и направлений для работы, уже к этому приступили — к активной проработке», — рассказала Захарова.

Сам Антонов заявил, что российское посольство в Вашингтоне уже направило ряд предложений американской стороне о встречах и необходимости серьезного обсуждения текущих задач.

Дипломат подтвердил, что в скором времени начнется работа по восстановлению выдачи виз.

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена прошел 16 июня в Женеве. Стороны оказались довольны переговорами. По итогам встречи российский и американский лидеры озвучили совместное заявление, посвященное контролю над стратегическими вооружениями.