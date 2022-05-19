МИД сообщил, когда Россия вернется к переговорам с Украиной

Россия вернется к переговорам с Украиной, когда та выразит готовность к этому. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передал «Интерфакс».

Россия не прерывала переговорный процесс, подчеркнул Руденко. Замглавы МИД РФ сказал, что переговоры поставила на паузу украинская сторона. И если она изъявит желание продолжить консультации, то Россия готова к обсуждению.

«Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы, естественно, ответим положительно. Главное, чтобы было что обсуждать», — сказал замглавы МИД.

Ранее, 17 мая, Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса с Россией. Замглавы МИД говорил, что переговоры между странами не идут ни в каком виде. В конце апреля Руденко назвал условием для проведения новой очной встречи российской и украинской делегаций появление «содержательных договоренностей».