МИД: Россия следит за заявками Украины и Молдавии на вступление в ЕС

Россия «внимательно следит» за заявками Украины и Молдавии на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом ТАСС сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он напомнил, что триггером событий на Майдане в 2013–2014 годах было соглашение Украины с ЕС, подписание которого было тогда отложено.

«Обе страны (Украина и Молдавия — прим. ред.) имеют соглашения об ассоциации с ЕС, участвуют в „Восточном партнерстве“, вместе с Грузией объединились в так называемое ассоциированное трио передовиков евроинтеграции», — отметил Полищук.

Директор департамента добавил, что заявки на статус кандидата в ЕС страны подали в конце февраля — начале марта и получили вопросники, а на днях Украина уже передала ответы.

По ранее высказанному мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, Украина сможет вступить в Евросоюз только в случае принятия экстраординарного пакета правил, а на то, чтобы она стала полноценным членом ЕС, в любом случае уйдут годы.