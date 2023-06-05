Власть 05 июня 2023, 14:30 МИД России заявил об отсутствии перспектив для продления зерновой сделки Замглавы МИД Вершинин: Россия пока не видит перспектив для продления зерновой сделки РИА «Новости»

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Российские власти не видят никаких перспектив для того, чтобы продлить зерновую сделку. Однако консультации с представителями Организации Объединенных Наций продолжаются. На это указал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщил ТАСС.

«Мы их (перспектив — прим. ред.) не видим, но мы продолжаем, естественно, консультации с ооновскими представителями по обеим частям тех пакетов договоренностей, которые, как вы знаете, были подписаны в июле прошлого года», — ответил он на вопрос о том, видят ли в России перспективы для продления Черноморской инициативы.

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Вершинин добавил, что Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле вновь инспектирует суда в рамках соглашения. Он работает над преодолением всех возникающих проблем и при этом придерживается правил, которые одобрили участники договоренностей в 2022 году.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Россия ограничила регистрацию судов, которые в рамках зерновой сделке идут в Одессу. Страна намерена так делать до возобновления экспорта своих удобрений из аммиака.