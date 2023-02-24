Власть 24 февраля 2023, 20:06 МИД России заявил о неизменности позиции по достижению целей СВО политико-дипломатическим путем Захарова: Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем РИА «Новости»

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Власти России по-прежнему открыты к достижению целей спецоперации политико-дипломатическим путем. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий процитировал ТАСС.

Она сделала это заявление в качестве реакции на публикацию позиции Китая по урегулированию украинского кризиса.

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«Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем», — сказала Захарова.

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Она пояснила, что под таким способом подразумевает прекращение поставок на Украину западных вооружений и наемников. Также к условиям со стороны России Захарова отнесла завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному статусу.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ заявила, что для достижения целей спецоперации политико-дипломатическим путем необходимо признание территориального стремления определенных территорий, а также демилитаризация и денацификация Украины и полное устранение угроз с территории этой страны.