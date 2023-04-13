Власть 13 апреля 2023, 10:02 МИД России заявил, что без решения системных проблем о продлении зерновой сделки не может быть речи МИД: Россия не продлит зерновую сделку, если системные проблемы не решат РИА «Новости»

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Пять системных проблем зерновой сделки нужно решить, иначе о ее продлении после 18 мая можно забыть. Такое заявление сделал МИД России.

«Подтверждаем нашу позицию, что без прогресса по решению пяти системных проблем <…> о дальнейшем продлении Черноморской инициативы после 18 мая говорить не приходится», — сказано в публикации на сайте внешнеполитического ведомства.

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Российская сторона потребовала возобновить на своей территории техобслуживание сельскохозяйственной техники, поставлять ее и запчасти в страну; отменить ограничения на страхование и перестрахование, вновь подключить Россельхозбанк к SWIFT; снять запрет на доступ в порты и восстановить работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Кроме того, необходимо разблокировать зарубежные активы и счета компаний из РФ, которые связаны с производством и транспортировкой удобрений и продовольствия.

Министерство отметило, что зерновая сделка работает сейчас только в части экспорта с Украины сельхозпродукции, все это делается в интересах стран Запада. Накануне пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что перспективы продления соглашения в Кремле оценивают как негативные.