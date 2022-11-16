Власть 16 ноября 2022, 19:11 МИД России вызвал посла Польши Краевского из-за ситуации с падением ракет РИА «Новости»»: Захарова подтвердила вызов посла Польши в МИД России РИА «Новости»

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Посол Польши в России Кшиштоф Краевский получил вызов в МИД. Эту информацию журналистам РИА «Новости» подтвердила официальный представитель ведомства. Мария Захарова.

Ее спросили, связано ли приглашение прибыть в МИД с падением ракет на территории Польши.

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«Да», — ответила она.

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Инцидент, ставший поводом для вызова Краевского в ведомство, произошел вечером 15 ноября. Тогда стало известно о падении двух ракет неустановленного происхождения на территории Польши. На следующий день представители ряда государств включая Китай и Францию рекомендовали не спешить с заявлениями относительно страны, выпустившей эти ракеты.

Кроме того, Генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что боеприпасы все же могли быть выпущены из систем ПВО Украины. К похожему выводу пришел и президент Польши Дуда. Он подтвердил, что упавшая на территорию его страны ракета с большой долей вероятности прилетела с территории Украины.