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МИД России вызвал посла Франции из-за поставок вооружения Украине

МИД России: поставки Францией вооружения Украине противоречат заявлениям Парижа

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Министерство иностранных дел России вызвало посла Франции Пьера Леви для разъяснений об оказании военной поддержки Украине со стороны французских властей. Об этом сообщили на сайте ведомства.

С Леви провел беседу замглавы МИД России Александр Грушко. Он указал на принципиальную позицию Москвы в вопросах помощи Украине со стороны других государств. По его словам, увеличение поставок вооружений для ВСУ создает новые угрозы и не помогает выходу из кризиса.

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«Эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине», — отмечается в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент находится в Австралии. Он выступил в Институте Лоуи, высказав свое мнение о конфликте. Агрессивно настроенный политик призвал Североатлантический альянс нанести удар по России. В Кремле уверены, что за слова и действия Зеленского ответственность несет руководство США и Великобритании.

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