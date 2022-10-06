МИД России вызвал посла Франции из-за поставок вооружения Украине | 360°

Власть 06 октября 2022, 21:57 Поделиться Telegram

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Viber МИД России вызвал посла Франции из-за поставок вооружения Украине МИД России: поставки Францией вооружения Украине противоречат заявлениям Парижа РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел России вызвало посла Франции Пьера Леви для разъяснений об оказании военной поддержки Украине со стороны французских властей. Об этом сообщили на сайте ведомства.

С Леви провел беседу замглавы МИД России Александр Грушко. Он указал на принципиальную позицию Москвы в вопросах помощи Украине со стороны других государств. По его словам, увеличение поставок вооружений для ВСУ создает новые угрозы и не помогает выходу из кризиса.

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«Эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине», — отмечается в заявлении.

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