    18 декабря 2019, 23:45

    МИД России выразил сожаление из-за появления Дня памяти оккупации в Чехии

    Александр Кушак

    В МИД России заявили, что «разочарованы» решением чешских властей ввести День памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году, сообщил телеканал «Царьград».

    В Министерстве назвали это событие «нежеланием забыть события 50-летней давности и перелистнуть страницу истории».

    «Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества», — заявили в российском МИД.

    Русские дипломаты считают, что это противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве. При его заключении власти двух стран заверили друг друга, что хотят «подвести черту под тоталитарным прошлым».