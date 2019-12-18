МИД России выразил сожаление из-за появления Дня памяти оккупации в Чехии

В Министерстве назвали это событие «нежеланием забыть события 50-летней давности и перелистнуть страницу истории».

«Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества», — заявили в российском МИД.

Русские дипломаты считают, что это противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве. При его заключении власти двух стран заверили друг друга, что хотят «подвести черту под тоталитарным прошлым».