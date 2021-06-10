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    10 июня 2021, 17:00

    МИД России выразил протест Украине после провокации во Львове

    Алена Макаренко

    МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покатило после акции националистов во Львове. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, сообщило РИА «Новости».

    МИД России выразил протест Украине после провокации во Львове

    Украинскому представителю выразили решительный протест после провокации в адрес российских дипломатов.

    «Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961 и 1963 годов», — сказала Захарова.

    Кроме того, представители МИД РФ призвали Украину принять необходимые меры для исключения подобных провокаций в будущем, написало РИА ФАН.

    Группа украинских националистов 9 июня устроила провокацию против сотрудников российского консульства во Львове, когда они решили возложить цветы к памятнику Александра Пушкина по случаю 222-й годовщины со дня рождения поэта. Дипломаты покинули это место, чтобы не разжигать конфликт. Во время перепалки полиция Украины находилась рядом, но никак не вмешивалась в происходящее.

    Посольство России в Киеве подало ноту протеста в МИД Украины. РФ потребовала разобраться в ситуации, провести расследование и предоставить результаты.