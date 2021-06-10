МИД России выразил протест Украине после провокации во Львове

МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покатило после акции националистов во Львове. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, сообщило РИА «Новости».

Украинскому представителю выразили решительный протест после провокации в адрес российских дипломатов.

«Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961 и 1963 годов», — сказала Захарова.

Кроме того, представители МИД РФ призвали Украину принять необходимые меры для исключения подобных провокаций в будущем, написало РИА ФАН.

Группа украинских националистов 9 июня устроила провокацию против сотрудников российского консульства во Львове, когда они решили возложить цветы к памятнику Александра Пушкина по случаю 222-й годовщины со дня рождения поэта. Дипломаты покинули это место, чтобы не разжигать конфликт. Во время перепалки полиция Украины находилась рядом, но никак не вмешивалась в происходящее.

Посольство России в Киеве подало ноту протеста в МИД Украины. РФ потребовала разобраться в ситуации, провести расследование и предоставить результаты.