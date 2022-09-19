МИД России выразил протест из-за нападения на посольство в Канаде | 360°

Власть 19 сентября 2022, 19:08 Поделиться Telegram

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Viber МИД России выразил протест из-за нападения на посольство в Канаде МИД России вызвал посла Канады из-за нападения на посольство в Оттаве Pixabay

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Послу Канады в Москве Элисон Ле Клэр выразили протест в связи с нападением на здание российского посольства в Оттаве, сообщили в МИД. Там подчеркнули, что канадские правоохранители не препятствовали и не задержали злоумышленника.

«Элисон Ле Клэр был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве», — отметили в МИД.

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В министерстве добавили, что стражи правопорядка не предотвратили нападение и не задержали виновных, как и «в других аналогичных случаях враждебных акций», совершенных против российских диппредставительств на территории Канады.

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Россия потребовала принять меры для надлежащей охраны своих загранучреждений, уточнили в МИД.

Ранее на территорию российского посольства в Австралии попытался пробраться кенгуру. Сотрудники диппредставительства пошутили на эту тему, опубликовав видео с животным, ломящимся в ворота. «Случилась Австралия», — подписали видеоролик дипломаты.

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