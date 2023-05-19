Власть 19 мая 2023, 22:55 МИД России ввел санкции против американских комиков Кольбера и Киммела Кинопоиск

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МИД России ввел санкции против двух комиков и телеведущих. Американцам Джимми Киммелу и Стивену Кольберу запретили въезд в Россию. Заявление российского внешнеполитического ведомства опубликовано на официальном сайте.

«В ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции, <…> в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев», — говорится в сообщении ведомства.

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Кольбер ведет собственное шоу «Отчет Кольбера» и «Позднее Шоу». Кольбер выиграл пять прайм-тайм премий «Эмми», две «Грэмми» и две «Пибоди».

Киммел — телеведущий, комик, сценарист, продюсер и актер. В его фильмографии есть роли в фильмах «Третий лишний 2», «Красотки в Кливленде», где он играет самого себя, «Хеллбой II: Золотая армия». Также Киммела дважды выбирали ведущим кинопремии «Оскар».

В «список 500» попали те, кто распространяет русофобские установки и фейки, поставляет оружие на Украину. Соединенным Штатам пора усвоить, что «ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции», отметили в МИД.