МИД России внес в стоп-лист более 60 американцев

Россия ответила на действия США внесением 61 американца в свой стоп-лист. В него вошли крупные руководители и чиновники Госдепартамента, министры и топ-менеджеры ведущих корпораций ВПК.

В МИД РФ объяснили решение «постоянно расширяющимися санкциями США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса».

«В „стоп-лист“ вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о „злонамеренных“ российских кибератаках», — подчеркнули в ведомстве.

Среди попавших в список — директор по коммуникациям Белого дома Кэтрин Бедингфилд, министры энергетики и финансов Дженнифер Грэнхольм и Джанет Йеллен, старший советник президента США Юджин Сперлинг, руководитель Бюро по безопасности киберпространства и цифровой политики Госдепартамента Дженнифер Бахус и другие.