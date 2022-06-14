МИД России внес в санкционный список еще 49 британцев

Почти 50 граждан Великобритании попали в санкционный список МИД России. Об этом сообщили на сайте ведомства.

МИД ввел персональные санкции против 49 британцев. Среди них — сотрудники ведущих СМИ Англии, а также представители оборонной промышленности. Им закрыли въезд в Россию.

Представители МИД отметили, что в список вошли 29 журналистов из Англии. По словам сотрудников ведомства, все они распространяли ложную информацию и некорректно освещали события на Украине и в Донбассе.

«Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе», — подчеркнули в МИД.

Кроме того, в список вошли 20 сотрудников оборонного комплекса Великобритании. В МИД отметили, что санкции введены против тех английских подданных, которые причастны к преступлениям против мирного населения Украины.

«Уточняется, что связанные с оборонным комплексом граждане Великобритании участвовали в принятии решений о поставках Украине вооружений, которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры», — написали представители МИД России.