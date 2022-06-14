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    14 июня 2022, 18:41

    МИД России внес в санкционный список еще 49 британцев

    МИД России ввел санкци против 49 англичан, включая представителей СМИ и оборонной сферы

    Александр Иванов

    Почти 50 граждан Великобритании попали в санкционный список МИД России. Об этом сообщили на сайте ведомства.

    МИД России внес в санкционный список еще 49 британцев

    МИД ввел персональные санкции против 49 британцев. Среди них — сотрудники ведущих СМИ Англии, а также представители оборонной промышленности. Им закрыли въезд в Россию.

    Представители МИД отметили, что в список вошли 29 журналистов из Англии. По словам сотрудников ведомства, все они распространяли ложную информацию и некорректно освещали события на Украине и в Донбассе.

    «Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе», — подчеркнули в МИД.

    Кроме того, в список вошли 20 сотрудников оборонного комплекса Великобритании. В МИД отметили, что санкции введены против тех английских подданных, которые причастны к преступлениям против мирного населения Украины.

    «Уточняется, что связанные с оборонным комплексом граждане Великобритании участвовали в принятии решений о поставках Украине вооружений, которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры», — написали представители МИД России.