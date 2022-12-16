16 декабря 2022, 21:17
МИД России указал на неспособность США к равноправному диалогу после заявлений об Африке
МИД России: США не способны к равноправному диалогу и честной конкуренции
Антироссийские и антикитайские заявления Вашингтона на саммите США–Африка продемонстрировали неспособность Штатов к равноправному диалогу. Официальное заявление представителя МИД России Марии Захаровой опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
«В очередной раз Вашингтон демонстрирует свою неспособность к равноправному диалогу и чистоплотной конкуренции, а его заверения в свободе выбора африканских стран свидетельствуют о двойных стандартах», — заявила Захарова.
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Дипломат напомнила о законопроекте, который предусматривает наказание для африканских государств за сотрудничество с Россией. Захарова назвала это ограничением базовых политических и экономических свобод, что говорит о «недобросовестной конкуренции и грубом навязывании западной повестки другим странам».
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Представитель министерства иностранных дел заявила, что Россия предлагает честное, взаимовыгодное и равноправное сотрудничество без вмешательства во внутренние дела.
Несколько африканских стран отказались от участия в саммите США–Африка, сообщил «Царьград». Таким образом они высказали недовольство антироссийскими санкциями со стороны Запада.
Африка
Мария Захарова
МИД РФ
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