Власть 16 декабря 2022, 21:17 МИД России указал на неспособность США к равноправному диалогу после заявлений об Африке МИД России: США не способны к равноправному диалогу и честной конкуренции РИА «Новости»

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Антироссийские и антикитайские заявления Вашингтона на саммите США–Африка продемонстрировали неспособность Штатов к равноправному диалогу. Официальное заявление представителя МИД России Марии Захаровой опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«В очередной раз Вашингтон демонстрирует свою неспособность к равноправному диалогу и чистоплотной конкуренции, а его заверения в свободе выбора африканских стран свидетельствуют о двойных стандартах», — заявила Захарова.

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Дипломат напомнила о законопроекте, который предусматривает наказание для африканских государств за сотрудничество с Россией. Захарова назвала это ограничением базовых политических и экономических свобод, что говорит о «недобросовестной конкуренции и грубом навязывании западной повестки другим странам».

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Представитель министерства иностранных дел заявила, что Россия предлагает честное, взаимовыгодное и равноправное сотрудничество без вмешательства во внутренние дела.

Несколько африканских стран отказались от участия в саммите США–Африка, сообщил «Царьград». Таким образом они высказали недовольство антироссийскими санкциями со стороны Запада.