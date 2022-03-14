МИД России: США используют местоположение штаб-квартиры ООН в политических целях

США все чаще злоупотребляют тем фактом, что на территории страны расположена штаб-квартира ООН. Америка использует это для извлечения политических выгод. Такое заявление сделал РИА «Новости» директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

«В последнее время США все чаще злоупотребляют своим положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения односторонних политических выгод и оказания давления на представительства других стран», — сказал он.

Ильичев уточнил, что такие действия нарушают основополагающие международно-правовые нормы. В их числе — сразу две Венских конвенции: о дипломатических сношениях 1961 года и о консульских сношениях 1963 года.

На прошлой неделе в Россию из США прибыли российские дипломаты, которые работали при ООН. В страну их доставили спецбортом — вместе с членами семьей Америку покинули около 50 человек. В США их обвинили в шпионаже, за что решили выслать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что очевидны ка смысл происходящего, так и момент, который для этого выбрали. Она отметила, что это делается, чтобы нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить позиции России, а также лишить страну возможности полноценно работать на площадке ООН.