26 декабря 2022, 22:57
МИД России счел циничным глумлением закон Украины о нацменьшинствах
Представитель МИД Захарова назвала закон Украины о нацменьшинствах циничным глумлением
Принятый Верховной радой Украины законопроект о национальных меньшинствах ущемляет их в правах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.
«Изучили принятый Радой закон и считаем, что долгом привлечь внимание всего международного общества к циничному глумлению украинских законотворцев в нарушение всех обязательств этого государства», — сказала она.
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Дипломат обратила внимания на отдельные положения документа, касающиеся этнического русского населения, которое прописано как «идентифицирующих себя со страной, признанной Украиной и/или международными организациями государством-агрессором».
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Согласно закону, в период военного положение и в течение шести месяцев после его завершения их права ограничат, включая права на участие в международной деятельности, получение финансирования и мирные собрания.
«Так выглядит явное проявление нацизма и сегрегация, которые пытаются утвердить на законодательном уровне на Украине. Так и появляется русофобия, о которой мы продолжали говорить достаточно длительное время», — добавила Захарова.
Ранее Рада во втором чтении одобрила закон о нацменьшинствах, который является обязательным для вступления страны в Евросоюз.
Мария Захарова
МИД РФ
Украина
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