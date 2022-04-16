МИД России разослал ноту по всем странам из-за поставок оружия Украине

МИД России разослал по всем странам ноту в связи с поставками вооружения на Украину. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Да, отправили», — ответила Захарова на вопрос РИА «Новости» о рассылке ноты.

На уточняющий вопрос она заявила, что предупреждение отправили во все страны.

Ранее издание The Washington Post написало, что Россия отправила официальную дипломатическую ноту в другие страны, в том числе в США. В публикации отмечалось, что в предупреждении говорилось о том, что поставки оружия на Украину «подливают масла в конфликт и могут привести к непредсказуемым последствиям».

Как заявлял президент США Джо Байден, Украина получит от страны новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. По его словам, украинским военным передадут высокоэффективные типы вооружений, которые ранее уже предоставлялись, а также новые средства, необходимые в случае «широкого наступления России на востоке Украины». Речь идет о бронетранспортерах, артиллерийских системах и снарядах для этих систем.