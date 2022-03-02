МИД России рассказал правду о событиях на Украине с 2014 года

Презентацию под названием «Правда о событиях на Украине и в Донбассе 2014-2022» опубликовал МИД России. Ведомство разместило документ в своем Telegram-канале.

Документ занимает 46 страниц. В нем подробно рассказывается о событиях на Украине после переворота, который случился в 2014 году. Также в презентации говорится о проявлениях геноцида в отношении жителей Донбасса за последующие после тех событий восемь лет конфликта.

В презентации представлены фотографии, официальные документы и инфографика. В документе восемь разделов. Каждый из них рассказывает о наиболее важных проблемах, которые есть на Украине.

Среди этих проблем: массовые нарушения прав и свобод человека, геноцид в Донбассе, героизация нацизма, проявления неонацизма и радикализма, нарушение права на свободу мысли, совести и убеждений, дискриминация граждан по этническому и языковому признакам, гонения на журналистов и независимые СМИ, фальсификация истории, отметил ТАСС. Презентация заканчивается свидетельствами выхода Киева из Минских соглашений.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ходе большого заседания Совета безопасности назвал переворот на Украине антиконституционным и кровавым, а также заявил, что часть жителей его не приняла. Россия делала все, чтобы решить противоречия в Донбассе мирным путем, заявил Путин. Он напомнил, что киевские власти к тому моменту уже два раза проводили в Донбассе карательные операции.