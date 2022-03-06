МИД России призвал ЕС и НАТО остановить «бездумную накачку» Украины оружием
Представитель МИД РФ Захарова призвала ЕС и НАТО остановить «накачку» Украины оружием
Страны Евросоюза и НАТО должны прекратить «бездумную накачку» Украины вооружением. С таким призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вновь призываем страны ЕС и НАТО прекратить бездумную „накачку“ нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений во избежание колоссальных рисков для международной гражданской авиации», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что речь идет о рисках и для других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за ее пределами. Представитель министерства подчеркнула, что Запад начал поставлять на Украину ПЗРК «Стингер», а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf. Она напомнила, что эти системы входят в список наиболее чувствительных видов вооружения.
«Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом», — заявила Захарова.
По ее словам, попадание этого оружия в теневой оборот является лишь вопросом времени.