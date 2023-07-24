Власть 24 июля 2023, 15:18 МИД России пригрозил Украине жесткими мерами в ответ на атаку беспилотников МИД: Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после атаки БПЛА на Москву РИА «Новости»

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Россия может жестко ответить Украине на атаку беспилотников на Москву, случившуюся ранним утром 24 июля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.

МИД напомнил, что украинские дроны повредили два нежилых здания в Москве. Кроме того, в ночь на 24 июля российские силы пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками, указали в министерстве.

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Ведомство отметило наглость действий украинских неонацистов. За этими атаками стоит нацеленность Запада на обострение ситуации, подчеркнули в МИД.

Следственный комитет возбудил уголовные дела после попыток нанести удары беспилотниками, обратили внимание в министерстве. Всех виновных найдут и накажут, предупредили в ведомстве.

«Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — заключили в МИД.

Издание «Украинская правда» сообщило, что атаку дронов на Москву организовали специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, такие налеты продолжатся.