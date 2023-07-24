24 июля 2023, 15:18
МИД России пригрозил Украине жесткими мерами в ответ на атаку беспилотников
МИД: Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после атаки БПЛА на Москву
Россия может жестко ответить Украине на атаку беспилотников на Москву, случившуюся ранним утром 24 июля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.
МИД напомнил, что украинские дроны повредили два нежилых здания в Москве. Кроме того, в ночь на 24 июля российские силы пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками, указали в министерстве.
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Ведомство отметило наглость действий украинских неонацистов. За этими атаками стоит нацеленность Запада на обострение ситуации, подчеркнули в МИД.
Следственный комитет возбудил уголовные дела после попыток нанести удары беспилотниками, обратили внимание в министерстве. Всех виновных найдут и накажут, предупредили в ведомстве.
«Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — заключили в МИД.
Издание «Украинская правда» сообщило, что атаку дронов на Москву организовали специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, такие налеты продолжатся.
Беспилотники
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