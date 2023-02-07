Власть 07 февраля 2023, 10:05 МИД России предположил, что новый посол США может усилить диалог по кибербезопасности Представитель МИД Крутских: новый посол США может усилить диалог по кибербезопасности rawpixel

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Новый американский посол в России Линн Трейси может хорошо проявить себя в двустороннем диалоге по кибербезопасности, если получит указание от США. Такое заявление сделал специальный представитель российского президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной безопасности МИД России Андрей Крутских в комментарии ТАСС.

Он отметил, что пока Штаты делают ставку на конфронтацию с Россией, поэтому ждать позитивных сигналов в области кибербезопасности трудно. Однако российская сторона готова договариваться с американскими коллегами по этой теме, но разговоры с позиции силы невозможны.

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По его словам, беспредел в сфере кибербезопасности нужно пресечь. Это касается не только случаев в России, но и по всему миру.

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«Мы выступаем за интенсификацию усилий международного сообщества, чтобы остановить беспредел, найти пути решения. Россия предложила вариацию, как это можно делать в рамках группы открытого состава в ООН, в рамках спецкомитета ООН по борьбе с киберпреступностью», — сказал он на полях «Инфофорума-2023».

Спецпредставитель президента добавил, что корни кибератак на Россию прослеживаются на Украине, в Соединенных Штатах и некоторых других странах НАТО.