Власть 25 августа 2023, 15:48 МИД России предостерег Молдавию от чрезмерной поддержки Украины Захарова: Россия уже предостерегала Молдавию от втягивания в конфликт на Украине Vladimir Baranov/GlobalLookPress

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Западные страны вопреки нейтральному статусу Молдавии продолжают втягивать ее в конфликт на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова появились на сайте внешнеполитического ведомства.

«Очевидно, что коллективный Запад, несмотря на закрепленный в конституции Молдавии нейтральный статус, продолжает активно втягивать ее в конфликт на Украине», — сказала она.

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По ее словам, российская сторона уже не раз предупреждала Молдавию о последствиях чрезвычайной вовлеченности в происходящие события на Украине.

Захарова отметила, что здравомыслящие молдавские политики, кому небезразлично будущее родины, бьют тревогу. Однако власти республики все дальше тянут страну «в направлении пропасти».

Дипломат добавила, что сегодняшнее состояние российско-молдавских отношений — это полностью вина официальных представителей Молдавии.

Она подчеркнула, что более глубокое вовлечение в процесс «поддержки» киевского режима поставит под угрозу безопасность и стабильность в регионе. Фактически Молдавия может стать соучастником военных преступлений Украины, заключила Захарова.