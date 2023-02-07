Власть 07 февраля 2023, 17:26 МИД России потребовал от посольства США не вмешиваться в дела РФ МИД РФ передал посольству США ноту с требованием не вмешиваться в дела России РИА «Новости»

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Российский МИД сегодня передал американскому посольству ноту с требованием прекратить вмешиваться в дела России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к руководству министерства.

По данным источника, несмотря на предупреждения, представители посольства продолжает «злонамеренную активность»: позволяют себе негативно высказывать о российских властях и распространяют недостоверную информацию об армии России.

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«Американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя „агентов влияния“ с целью сеять рознь и раздор в российском обществе», — отметил собеседник агентства.

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Дипломатов, которые ведут себя подобным образом, будут высылать, несмотря на занимаемые ими должности, добавил источник.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не соблюдают наложенные на них запреты по работе дипмиссии в Москве. В посольстве Соединенных Штатов в российской столице работают 130 сотрудников, не являющихся американскими гражданами.